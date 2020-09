Stasera in tv 2 settembre, su Iris in seconda serata il film La morte ti fa bella. La trama

02 settembre 2020 a

Stasera in tv, 2 settembre, su Iris, in seconda serata, a partire dalle ore 23.05, è in programma il film dal titolo La morte ti fa bella. Si tratta di una commedia del 1992, realizzata negli Stati Uniti con la regia di Robert Zemeckis. Del cast fanno parte: Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis, Isabella Rossellini. Madaleine manda a monte il matrimonio della sua migliore amica e sposa lei il suo promesso, il chirurgo Ernest. Helen cova la vendetta per anni, ma quando l'amica torna single per la fine del matrimonio, entrambe si rivolgono alla stessa stregona sperando di poter ringiovanire. Le cose vanno diversamente.