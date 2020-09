Principe Harry e Meghan Markle, accordo con Netflix: i Sussex ripartono dai film

02 settembre 2020 a

L'addio alla Royal family e la scelta di vivere negli Usa, lontani dai Windsor. La nuova vita del principe Harry e di Meghan Markle è cominciata. Con una scelta di lavoro: la firma di un accordo con Netflix.

I Sussex cambiano aria e hanno fondato una società di produzione firmando un accordo pluriennale con la piattaforma di contenuti on demand. Netflix li pagherà per realizzare e produrre documentari, docu-serie, lungometraggi, reality show e programmi per bambini.

193 milioni di abbonati in tutto il mondo, la piattaforma di Netflix, servizio di streaming, non ha specificato le cifre dell'accordo che, secondo indiscrezioni, sarebbe di cifre milionarie. Ted Sarandos: "Siamo orgogliosi del fatto che abbiamo scelto Netflix come base per le loro produzioni e siamo entusiasti di raccontare le loro storie".