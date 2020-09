Stasera in tv 2 settembre, su Rete4 in seconda serata "Ti odio ti lascio ti..." con Aniston e Vaughn: la trama

02 settembre 2020 a

Commedia sentimentale su Rete4 in seconda serata. Alle 23,50 infatti andrà in onda "Ti odio ti lascio ti...", per la regia di Peyton Reed. Protagonisti Jennifer Aniston e Vince Vaughn. Nel cast anche Vincent D'Onofrio, John Michael Higgins, Jason Bateman, Cole Hauser, Justin Long, Joey Lauren Adams, Jon Favreau, Ann Margret e Judy Davis. Il film racconta la storia di Gary e Brooke che fanno coppia da anni. Purtroppo la loro storia pare giunta al capolinea. In seguito all'ennesimo litigio, lei decide che è tempo di separarsi. Ma c'è un problema: a chi andrà l'appartamento e, soprattutto, chi si accollerà il mutuo? Commedia agrodolce con Jennifer Aniston, all'epoca reduce dalla rottura con Brad Pitt.