Stasera in tv 2 settembre, su Iris il film Non è mai troppo tardi. La trama

02 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 2 settembre, sul canale Iris a partire dalle ore 21.10, è in programma il film dal titolo Non è mai troppo tardi. Pellicola drammatica del 2007, realizzata negli Stati Uniti, vede la regia di Rob Reiner. Del cast fanno parte Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd, Rob Morrow, Alfonso Freeman, Rowena King, Verda Bridges, Brian Copeland, Ian Anthony Dale. La trama: un industriale milionario ed un meccanico si ritrovano a condividere lo stesso drammatico destino. Entrambi, infatti, sono malati terminali di cancro. Sono nella stessa stanza di ospedale. All'inizio non si sopportano, ma pian piano le cose cambiano e decidono di cercare di trascorrere al meglio il tempo rimasto.