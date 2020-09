In Onda, gli ospiti di stasera 2 settembre su La7: De Magistris, Maroni, Aprile e Richeldi. Coronavirus e politica

02 settembre 2020 a

Come tutte le sere stasera in tv 2 settembre a partire dalle ore 20.30, su La7 è in programma l'approfondimento In Onda. In studio come sempre Luca Telese e David Parenzo. Gli ospiti annunciati sono la giornalista Marianna Aprile; il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris; Roberto Maroni, già presidente della Regione Lombardia (2013-18), e il professor Luca Richeldi, direttore dell'Unità di Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma.

Ancora una volta si farà il punto sulla situazione della pandemia da Coronavirus in Italia alla luce dei nuovi dati relativi ai contagi, ma è facile immaginare che saranno approfonditi anche temi di carattere politico.