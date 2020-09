Elisa Isoardi, storia d'amore con Raimondo Todaro: impazza il gossip sull'ex di Salvini e il ballerino

02 settembre 2020 a

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: coppia a Ballando con le Stelle. Questa la notizia è certa mentre la seconda, quella che stiamo per dare, è una indiscrezione: la conduttrice e il ballerino farebbero coppia anche nella vita. Una nuova storia d'amore.

Il programma condotto da Milly Carlucci andrà in onda il 19 settembre (oggi c'è stato il rinvio di una settimana) i due provano insieme e anche fuori dall'allenamento non si staccano.

Su Instagram fioccano i selfie abbracciati e ora la rivista “Diva e Donna” li ha sorpresi mentre passeggiano tra le vie di Roma come due novelli fidanzatini. Per le conferme non resta che attendere.