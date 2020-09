Stasera in tv 2 settembre, su La7 c'è Atlantide. Andrea Purgatori presenta American War

02 settembre 2020 a

Stasera in tv 2 settembre su La7 torna la trasmissione Atlantide storie di uomini e di mondi. Il programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori, oggi a partire dalle ore 21.15, presenta American War. "Le guerre giuste e le sporche guerre di una superpotenza in crisi di identità", annuncia Purgatori nello spot che presenta il programma. Approfondimento sui conflitti che hanno visto coinvolti gli Stati Uniti, dalla seconda guerra mondiale al Vietnam, fino ai conflitti più recenti. Come sempre interviste, testimonianze, filmati d'epoca e le riflessioni sui motivi che hanno spinto la superpotenza a schierarsi, spesso anche sacrificando la vita di tanti suoi cittadini.