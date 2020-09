Stasera in tv 2 settembre, in seconda serata su Italia1 c'è l'horror "The Conjuring - Il caso Einfeld": la trama

02 settembre 2020 a

Appuntamento con l'horror in seconda serata su Italia1. Alle 23,50 andrà in onda "The Conjuring - Il caso Enfield". Il film è datato 2016, scritto, prodotto e diretto da James Wan, con Vera Farmiga e Patrick Wilson. La storia è ambientata nel 1977, quando a Enfield, sobborgo londinese, iniziano a verificarsi eventi soprannaturali nella casa dove vive Peggy Hodgson (Frances O'Connor) insieme ai quattro figli. In particolare, la figlia undicenne Janet (Madison Wolfe) sembra essere il bersaglio di uno spirito appartenuto ad un anziano signore vissuto e morto nella casa, che intima continuamente alla bambina di andarsene insieme alla sua famiglia. La polizia, la stampa e la chiesa vengono coinvolti nel caso, finché quest'ultima chiede l'intervento dei coniugi demonologi Warren, esperti di fenomeni paranormali. Lo spirito che disturba gli Hodgson cerca in tutti i modi di depistare e allontanare i Warren, dapprima facendo credere che la bambina non sia realmente posseduta, poi spaventando Lorraine per mezzo di visioni minacciose. Lorraine capisce che c'è uno spirito ben più potente di quello manifestatosi fino a quel momento quando iniziano delle terrificanti apparizioni di una misteriosa suora demoniaca che cerca di ostacolare le indagini ad ogni costo. Lorraine dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per affrontare lo spirito malvagio e riuscire così ad aiutare gli Hodgson a liberarsi dell'entità paranormale.