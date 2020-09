Belen Rodriguez si scatena durante una festa, subito la corteggia il figlio di Bocelli: tutti i dettagli

02 settembre 2020 a

Non c'è due senza tre verrebbe da scrivere. E così per Belen Rodriguez, ormai sempre più lontana dal marito Stefano De Martino, dopo le voci sui flirt con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi e con l'hair stylist Antonio Spinalbese, arriva un rumor su un'altra presunta storia d'amore. Stavolta il fortunato sarebbe Matteo Bocelli, figlio del tenore, già in passato al centro del gossip per le sue foto in compagnia di Miss Italia Carolina Stramare. Per entrambi dunque l'estate sembra essere davvero movimentata, anche in quest'ultimo scorcio di stagione. Secondo Dagospia, sempre ben informato sulle vicende della showgirl argentina e non solo, Matteo Bocelli avrebbe approfittato di una romantica serata di gala a Capri e avrebbe mostrato il suo interesse per Belen, presente all'evento con la sorella Cecilia. Bocelli junior non le avrebbe tolto gli occhi di dosso, con le due Rodriguez che si sono pure messe a ballare e cantare alcune canzoni in spagnolo che parlavano di amore e tradimento. Il tutto culminato nella frase cantata a squarciagola: "Porque su novio a ella la enganaba", che in italiano suona: “Perché il suo ragazzo la ingannava”.E così il corteggiamento di Matteo Bocelli è iniziato. Chissà se andrà a buon fine.