Stasera in tv 2 settembre, in seconda serata su Rai Movie il film Jackie. La trama

Stasera in tv, 2 settembre, su Rai Movie, in seconda serata è in programma il film dal titolo Jackie. Inizio alle ore 23.15. E' una pellicola biografica e drammatica, realizzata nel 2016. Produzione tra Usa, Cile e Francia. La regia è di Pablo Larrain. Del cast fanno parte Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup. La trama. Dopo la terribile tragedia di Dallas, Jacqueline Kennedy si ritrova a dover affrontare l'immenso dolore per l'assassinio del marito. E' un periodo drammatico e particolarmente difficile, non solo per la donna ma per tutti gli Stati Uniti colpiti al cuore per l'omicidio del loro presidente.