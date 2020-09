Stasera in tv 2 settembre, su Rete4 Julia Roberts e Dennis Quaid in "Qualcosa di cui...sparlare": la trama

02 settembre 2020 a

Commedia sentimentale su Rete4 in prima serata mercoledì 2 settembre. Alle 21,25 sarà infatti trasmesso il film "Qualcosa di cui...sparlare", per la regia di Lasse Hallström. Nel cast Julia Roberts, Robert Duvall, Dennis Quaid, Gena Rowlands, Brett Cullen, Haley Aull, Muse Watson. La storia racconta di Grace che vive con il marito Eddie e la figlia Caroline nella fattoria di famiglia. La sua vita va in pezzi quando un giorno vede per caso il marito baciare un'altra donna. Ritornata a vivere in casa dei genitori e spalleggiata dalla sorella Emma, Grace scopre che quella che ha visto non era l'unica scappatella del marito. Tutto sembra perduto ma l'amore è dietro l'angolo.