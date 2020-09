Stasera in tv 2 settembre, su Rai Movie il film Carol. La trama

02 settembre 2020 a

Stasera in tv, 2 settembre, su Rai Movie è in programma il film dal titolo Carol, inizio alle ore 21.10. Si tratta di una pellicola sentimentale drammatica, realizzata tra Stati Uniti e Regno Unito nel 2015 per la regia di Todd Haynes. Del cast fanno parte Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson, Kyle Chandler. La trama. Siamo a New York nel 1952. Therese è una giovane impiegata di un grande magazzino e Richard vorrebbe sposarla. Ma lei è attratta da Carol, una cliente molto distinta. Le due donne finiscono per sedersi in un caffè e scoprono che tra loro c'è più di una reciproca attrazione.