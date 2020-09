Stasera in tv mercoledì 2 settembre 2020 il film Capri Revolution su Rai 3: trama e cast

02 settembre 2020 a

Capri-Revolution è un film di Mario Martone del 2018, con Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto, Gianluca Di Gennaro. Prodotto in Italia/Francia. Durata: 122 minuti. Va in onda stasera, mercoledì 2 settembre su Rai3.

Trama: Siamo nel 1914, l’Italia sta per entrare in guerra. Una comune di giovani nordeuropei ha trovato sull’isola di Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell’arte. Ma l’isola ha una sua propria e forte identità, che si incarna in una ragazza, una capraia il cui nome è Lucia. Il film narra l’incontro tra Lucia, la comune guidata da Seybu e il giovane medico del paese. E narra di un’isola unica al mondo.