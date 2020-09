Stasera in tv 2 settembre, su Italia1 Bruce Willis protagonista in "Acts of violence": la trama

02 settembre 2020 a

Action thriller con Bruce Willis in prima serata su Italia1 mercoledì 3 settembre. Alle 21,15 andrà in onda "Acts of violence"; la trama racconta di un gruppo di ex militari e un poliziotto che uniscono le loro forze quando una ragazza viene rapita da alcuni trafficanti di esseri umani. James Avery è un poliziotto che combatte contro la corruzione. Il suo destino si incrocia con quello dei fratelli MacGregor, sulle traccia di una tratta di esseri umani nella quale è finita anche la fidanzata del fratello più giovane dopo esser stata rapita. Diretto da Brett Donowho nel 2018, nel cast ci sono oltre a Bruce Willis anche Ashton Holmes, Shawn Ashmore, Cole Hauser, Melissa Bolona e Sean Brosnan.