Stasera in tv 2 settembre, su Canale5 Giancarlo Giannini è "Il generale Dalla Chiesa": la trama

La storia di Carlo Alberto Dalla Chiesa in prima serata su Canale5 mercoledì 2 settembre. Dalle 21,35 infatti andrà in onda "Il generale Dalla Chiesa", interpretato da Giancarlo Giannini. Il film è trasmesso in occasione del 28esimo anniversario dalla sua scomparsa avvenuta ad opera della magia il 3 settembre 1982. Dalla Chiesa è stato un soldato al tempo del fascismo e ha partecipato alla Liberazione del Paese, il 25 aprile 1945. Diventato carabiniere, assume un ruolo attivo e fondamentale nella lotta contro la mafia e contro le Brigate rosse. In particolare, collabora alle indagini sul sequestro e sull’omicidio di Aldo Moro, allora segretario della Dc. Ma proprio in quel periodo subisce un grave lutto: perde sua moglie Dora, colpita da un infarto. Il film racconta anche di questo momento doloroso e del suo nuovo amore. Il dolore non gli impedisce di svolgere al meglio il proprio lavoro. Infatti, per i suoi successi lavorativi viene mandato a Palermo per condurre la sua lotta contro la mafia. Qui, incontra Emanuela Setti Carraro. È una giovane infermiera della Croce Rossa Italiana, proveniente da una facoltosa famiglia milanese e diventerà la sua nuova moglie (nonostante il parere contrario dei suoi tre figli). Tornerà a Palermo come prefetto e qui comincerà la parabola discendente. Infatti, lo Stato lo lascerà solo a livello legislativo, osteggiandolo e fornendogli un supporto inadeguato alla lotta contro la mafia. Per questo motivo, in mancanza anche di una scorta adeguata, viene assassinato dalla mafia il 3 settembre 1982, insieme all’agente di scorta Domenico Russo e alla moglie.