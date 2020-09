Ballando con le stelle 2020 slitta al 19 settembre, l'annuncio di Milly Carlucci

Televisione

02 settembre 2020

"La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito decente, bene». A darne notizia è Selvaggia Lucarelli su Twitter. La giornalista è nella giuria del programma condotto da Milly Carlucci.

Nuova data di partenza quindi per Ballando con le stelle 2020, che slitta inevitabilmente a causa dei due concorrenti trovati positivi al coronavirus, Samuel Peron e Daniele Scardina, e del conseguente rallentamento delle prove. Non si partirà più il 12 settembre, come previsto, bensì una settimana dopo.

La data di inizio della trasmissione è dunque sabato 19 settembre. Lo ha annunciato Milly Carlucci in un video pubblicato sull'Instagram di Ballando.