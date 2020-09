"Una vita", le anticipazioni della soap di Canale 5: gli episodi da domenica 6 a venerdì 11 settembre 2020

02 settembre 2020 a

La soap spagnola "Una vita" va in onda ogni giorno alle ore 14.10 su Canale5.

Ecco le anticipazioni della soap relative agli episodi in onda da domenica 6 settembre a venerdì 11 settembre 2020. Svelano che Felipe farà di tutto per salvare Liberto. L'uomo è stato accusato di violenza sessuale da Alfredo, marito di Genoveva. Felipe chiederà a Genoveva di dire la verità su come sono andate le cose e ritirare la denuncia.

Domenica 6 settembre

Arantxa spinge Cinta a confessare il suo amore per Emilio. Ursula ha affidato a Marcia il compito di farle da spia in casa di Felipe. Quest'ultimo intanto si reca da Genoveva e fa appello alla sua coscienza. Le chiede di dire la verità su quanto accaduto tra lei e Liberto. La implora di convincere il marito Alfredo a ritirare le accuse di violenza sessuale.

Lunedì 7 settembre

Rosina è sempre più restia all'idea di perdonare Liberto. La crisi coniugale si sta facendo insanabile. Liberto, allora, come ultimo gesto d'amore decide di lasciare la casa in cui abitava con la moglie. Non intende infliggerle ulteriore sofferenza.

Martedì 8 settembre

Servante e Jacinto sono pronti per il campionato di biglie. Affrontano la gara e riescono ad uscirne vittoriosi. Così, il portinaio, finalmente torna in possesso della medaglietta a cui teneva tanto, proprio come era stato inizialmente pattuito.

Mercoledì 9 settembre

Felipe, dopo aver parlato con Genoveva, si sente sollevato. È convinto, infatti, che in fondo la donna non abbia alcuna intenzione di accusare Liberto di qualcosa che non ha mai fatto. Felipe è fiducioso che Genoveva parlerà con il marito e aiuterà Liberto ad evitare il processo.

Giovedì 10 settembre

Cinta ha fatto chiarezza nei suoi sentimenti. Così, prende il coraggio a due mani e rivela a Rafael di non amarlo. Felipe, intanto, riceve un importante invito. È stato chiamato a presenziare a un evento che si terrà all'ambasciata brasiliana. L'uomo decide di andare da Marcia per chiederle di accompagnarlo.

Venerdì 11 settembre

Felipe, prima di partecipare all'evento che si tiene presso l'ambasciata brasiliana, spiega a Marcia quale comportamento deve tenere durante la serata. I due entrano talmente in intimità che durante un ballo arrivano a un passo dal bacio.