Asia Argento, scatto hot: Instagram bollente, il reggiseno è trasparente

02 settembre 2020 a

a

a

Instagram bollente per la foto hot postata da Asia Argento. L'attrice continua a stupire e conquista i suoi fan a colpi di sensualità. Lo scatto, un selfie, la mostra in reggiseno rosso trasparente.

Non è la prima volta che Asia si esibisce in pose sexy che scatenato like e commenti dei follower. Celebre lo scatto che mostrava il suo lato B che, a suo dire e con stupore, aveva allontanato 3 mila follower. Adesso questo nuovo scatto che mette in evidenza il suo seno, davvero con pochi veli. Siamo curiosi di saperere che cosa succederà, come la prenderanno i suoi fan.