Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, coppia in crisi per colpa di una sexy chef: i dettagli

Corteggiamento serrato e scambio di messaggi social. Questo quanto sarebbe avvenuto tra Ignazio Moser e la sexy chef argentina Caterina Bernal, che sarebbe dunque la causa della crisi tra il figlio dell'ex campione di ciclismo e Cecilia Rodriguez. A raccontare la sua versione dei fatti è stata la stessa Bernal al settimanale "Chi". "Ci siamo presentati e io gli ho detto che sono argentina. Lui allora ha iniziato a parlare nella mia stessa lingua e mi ha raccontato che era single, poi abbiamo bevuto e ballato un po', fino a quando non ci siamo scambiati i contatti", ha raccontato la chef durante l'intervista. Il tutto è avvenuto in un locale a Porto Cervo, in Sardegna. Da quell'incontro like reciproci su Instagram e fitti sms, fino a quello di Moser in cui prometteva a Caterina che l'avrebbe raggiunta a Madrid, luogo in cui lei vive e lavora. Invece le cose non vanno come previsto: Cecilia scopre tutto e scoppia il putiferio, con Moser che si vede costretto a rinunciare alla fuga. "Mi ha mandato un messaggio scusandosi perché non sarebbe venuto. In realtà ho capito che si è sentito in colpa. Poi è sparito. Se c'è stato un bacio? No, in quel momento non ho voluto io", ha concluso la bella chef. Intanto nelle ultime ore si parla di un riavvicinamento tra Moser e Cecilia. Chissà se andrà a buon fine.