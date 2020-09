Barbara d'Urso, il topless in tv: così 40 anni fa. Il video Rai che incanta i fan

01 settembre 2020 a

a

a

Barbara d'Urso e il topless di oltre 40 anni fa. Lo spezzone è stato mandato in onda dalla Rai nel corso di un programma imperdibile, vintage e unico, come Techetecheté su Rai 1. Ascolti da urlo per la trasmissione che ripesca passati televisivi, col topless della conduttrice Mediaset in prime time Rai, che risale al 1978 come pezzo forte.

La puntata era dedicata ai debutti in televisione e quello di Barbara d'Urso è stato certo d'impatto e che ha dato seguito a una carriera di conduttrice davvero strabiliante. Barbara, bellissima oggi a 63 anni, ha scaldato i suoi fan con lo spezzone d'esordio davvero imperdibile.