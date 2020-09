Asia Argento manda in delirio i fan, foto in reggiseno trasparente: fisico scolpito e tatuaggi in vista

01 settembre 2020 a

Sguardo sexy, fisico scolpito e reggiseno trasparente. Foto mozzafiato per Asia Argento che stupisce i fans sfoggiando le forme e i tatuaggi su Instagram. L’attrice ha pubblicato una immagine in cui - con cellulare tra le mani - indossa appunto soltanto dei pantaloni scuri e aderenti e un reggiseno rosso trasparente che lascia intravedere il seno.

Uno scatto che ha letteralmente mandato in estasi i suoi fan, tra like a raffica e commenti di apprezzamento: "Complimenti per il fisico e per i tattoo", "Sei la regina di tutto, ti venero". Tutti pazzi per Asia, che a 44 anni mostra un fisico davvero invidiabile.