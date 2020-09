Stasera in tv 1 settembre, su Cielo in seconda serata il film Castelli di carta: arte e sesso estremo. La trama

01 settembre 2020 a

E' Castelli di carta il film in programma in seconda serata stasera in tv, 1 settembre, su Cielo a partire dalle ore 23.15. Si tratta di una pellicola drammatica, realizzata in Spagna nel 2009, regia a cura di Salvador Garcia Ruiz. Gli attori principali sono Diego Braguinsky, Adriana Ugarte, Nilo Mur. La trama. Si tratta della storia di Maria Josè, Jaime e Marco, tre ragazzi che studiano pittura e che sviluppano tra loro una relazione speciale, basata proprio sull'amore per l'arte, ma fatta anche di sesso disinibito e sentimenti estremi. Sono però costretti a fare i conti con la realtà di tutti i giorni.