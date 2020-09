Stasera in tv 1 settembre, su Cielo il film Bonne pomme nessuno è perfetto con Catherine Deneuve e Gerard Depardieu. La trama

01 settembre 2020 a

Stasera in tv 1 settembre su Cielo è in programma il film Bonne pomme nessuno è perfetto, con inizio alle ore 21.20. Si tratta di una commedia francese, la regia è di Florence Quentin. Del cast fanno parte Catherine Deneuve, Gerard Depardieu, Guillaume De Tonquedec, Nathalie Vignes, Ben Manz. La trama. Gerard è un meccanico stanco di essere usato dalla moglie e dal resto della famiglia. Scappa e si rifugia in un villaggio della campagna francese dove viene accolto con grande entusiasmo. Lui rimane affascinato dalla bellezza di Barbara e inizia il corteggiamento. Riuscirà Gerard a conquistare il cuore della donna?