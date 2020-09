Stasera in tv su Rai 4 in seconda serata Houdini: L'ultimo mago

01 settembre 2020 a

a

a

Su Rai4, a chiudere la serata, dalle ore 23:50 circa, in onda il film biografico "Houdini: L'ultimo mago" per la regia di Gillian Armstrong e con protagonisti Catherine Zeta-Jones, Guy Pearce, Timothy Spall.

La storia raccontata è ambientata a Edimburgo, nel 1926. Nell'ambito del suo tour mondiale giunge nella città scozzese il più grande illusionista di tutti i tempi: Harry Houdini. In città Mary McGarvie esercita la professione di medium, accompagnata dalla figlia Benji. Houdini ha lanciato una sorta di sfida: chi riuscirà a mettersi in contatto con lo spirito di sua madre riceverà un'ingente somma di denaro. Mary è attratta dalla ricompensa e, basando la sua attività sulla contraffazione, cerca di entrare nel privato della star per carpire informazioni utili a farle vincere il premio. Ma al cuore non si comanda...