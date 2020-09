Stasera in tv 1 settembre, su Iris in seconda serata il film Furia Indiana

01 settembre 2020 a

Stasera in tv, 1 settembre, in seconda serata sull'emittente Iris, film western a partire dalle ore 23.15. E' in programma la pellicola dal titolo Furia Indiana. Si tratta di un film del 1955, realizzato negli Stati Uniti per la regia di George Sherman. Del cast fanno parte Victor Mature, Suzan Ball, Ray Danton, John Lund. La trama. Una miniera d'oro viene scoperta nei pressi di un cimitero dei Lakota. Cavallo Pazzo è costretto a condurre con coraggio la sanguinosa battaglia di Little Bighorn contro il dominio dei bianchi che entrerà nella storia come il più famoso scontro delle guerre indiane.