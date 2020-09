Valentina Vignali, foto intime in barca scattate dallo skipper. L'influencer reagisce così | VIDEO

01 settembre 2020 a

Fotografata nuda e in posizioni intime dallo skipper della barca che aveva affittato insieme alle sue amiche. Questa la disavventura capitata a Valentina Vignali che sta trascorrendo le sue vacanze in Sicilia, a Lipari. L'influencer ed ex cestista aveva appunto affittato una imbarcazione e si era affidato a uno skipper esperto. Tuttavia l'uomo ha approfittato della presenza nel mezzo delle ragazze per scattare alcune foto private all'insaputa delle ospiti, inviandole poi ai suoi amici nelle chat di whatsapp. Una volta scoperto è andato incontro alla furia di Valentina Vignali che ha raccontato tutto in un video su Instagram. Valentina ha fatto sapere che denuncerà lo skipper alle forze dell'ordine.

La vacanza poi è continuata e l'ex concorrente del Grande Fratello vip ha voluto archiviare l'episodio, postando una foto in cui appare bellissima in un vestito che mette in risalto il fisico perfetto.

L'immagine è accompagnata da questa didascalia: "Quello che è successo non ci rovinerà la vacanza, l’umore e non intaccherà l’idea che ho di queste isole meravigliose e di tutti gli altri siciliani che non sono assolutamente persone del genere. Questo voglio precisarlo, la Sicilia è piena di posti stupendi e gente pura, la percezione che ho di voi è e sarà sempre questa“.