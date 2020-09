Stasera in tv martedì 1 settembre 2020, The Blacklist su Rai2 in seconda serata: anticipazioni

01 settembre 2020 a

The Blacklist su Rai 2 in seconda serata stasera, martedì 1 settembre 2020. Si tratta dell'ultimo appuntamento in prima tv in chiaro e vanno in scena gli episodi finali.

La serie vede come protagonista indiscusso Raymond “Red” Reddington (James Spader) insieme a Elizabeth Keen (Megan Boone). A loro, in questa sesta stagione, si aggiungono due guest-star: Christopher Lambert famoso per aver vestito i panni di Connor MacLeod in Highlander al fianco di Sean Connery e Kenneth Tigar (House of Cards, The Man in the High Castle). La serie è stata rinnovata per un’ottava stagione. La settima stagione è già stata interamente trasmessa da Fox Crime ma ha un numero ridotto di episodi non essendo riusciti a terminare le riprese per lo scoppio della pandemia.

Gli episodi del 1 settembre finale di stagione

6×21 Anna McMahon

La task force continua a indagare sulla McMahon alla ricerca di prove della cospirazione contro il presidente. Per reazione McMahon fa arrestare i membri della task force.



6×22 Robert Diaz

Solo Liz si salva dall’arresto e con l’aiuto di Reddington libera tutti gli altri….e la situazione precipita ma la squadra riuscirà a risolverla in tempo.