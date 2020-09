Stasera in tv 1 settembre 2020, su Rai1 "Drugs – Sostanze tossiche", prima visione in seconda serata

01 settembre 2020 a

Negli Stati Uniti nel 2017 i morti per droga – 72mila – hanno superato quelli per incidenti stradali e armi da fuoco. Si tratta della più grande emergenza sanitaria prima del Covid-19, raccontata dal doc “Drugs – Sostanze tossiche”, in onda stasera martedì 1 settembre alle 23.50 su Rai1.

Il doc in prima visione, prodotto da Rai Documentari, rivela come l’uso di alcuni farmaci venga prescritto con troppa leggerezza e a pazienti giovani, come attestato dal Centro di Medicina delle Dipendenze di Verona.

Sono quasi 12 milioni gli italiani che ogni anno assumono psicofarmaci per i più svariati problemi: stress, ansia, insonnia, depressione, mentre l’incremento fuori controllo dell’uso di eroina e fentanyl, alternativa low cost per chi ha sviluppato la dipendenza dagli oppiacei legali, è causato dal ricorso eccessivo alla prescrizione di farmaci antidolorifici oppioidi, a volte anche per dolori banali.E lo scenario è aggravato dall'invasione delle nuove sostanze psicoattive. È proprio questa l’ultima frontiera della tossicodipendenza: sostanze modificate chimicamente di cui si ignorano gli effetti, spesso irreversibili, sui consumatori.“Drugs – Sostanze tossiche” è un documentario di Nuria Biuzzi e Leonardo Lo Frano con la collaborazione di Daniela Cipolloni, Barbara Gubellini e Walter Molino.