Stasera in tv martedì 1 settembre 2020, su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 all'ultima puntata

Ultima puntata, oggi martedì 1 settembre in prima serata su Rai 2, di Squadra Speciale Cobra 11. Va in onda un maxi episodio dal titolo “Il questore” in cui sarà Semir il protagonista per via della sua vita privata e della possibilità che tra lui e la dottoressa Krüger possa esserci una riconciliazione dopo la violenta lite. Ad interrompere questo riavvicinamento c’è l’impegno di quest’ultima in un grand hotel per il suo nuovo incarico di questore, lo stesso albergo in cui proprio Paul trascina Semir con la speranza di aiutare l’amico.

Per fortuna i due arrivano giusto in tempo per accorgersi che c’è qualcosa di strano e che degli strani operai sembrano pronti a colpire iniziando proprio dal rapimento di Kim. Secondo le prime anticipazioni del gran finale di Squadra Speciale Cobra 11 sembra che gli uomini siano in albergo per mettere le mani sul contenuto della cassaforte dell’albergo e in soccorso di Paul e Semir arriverà la SEK. Una serie di colpi di scena non sono riveleranno il volto della “talpa” interna ma porterà anche Kim a rischiare la vita durante un serrato inseguimento. Cosa ne sarà di lei?