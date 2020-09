Stasera in tv 1 settembre, su Italia1 in seconda serata "Law & order": le anticipazioni

01 settembre 2020 a

Doppio episodio in seconda serata su Italia1 con "Law & order Special victims unit". Dalle 23,40 andranno in onda la 17esima e la 18esima puntata della ventesima stagione, intitolate rispettivamente "Scomparsa" e Blackout". Nel primo una bambina di sei anni, Bailey, viene ritrovata nel portabagagli di una macchina che era stata rubata ad un ragazzo disturbato, Emerson. A quanto pare il giovane aveva portato la bambina a casa sua per metterla nuda nel suo letto e tenerla stretta ma quando Carisi e Fin perquisiscono la sua casa rinvengono lo scheletro di un bambino sepolto in giardino, a chi appartiene e quale verità si nasconde in quella casa? Nel secondo episodio di martedì 1 settembre l’avvocato Staines, impegnata in diverse cause contro la polizia, viene violentata al termine di un evento benefico organizzato dalla polizia di New York. Proprio per via dei suoi trascorsi, tema che la sua denuncia cadrà nel vuoto ma Olivia non si tirerà indietro iniziando le sue indagini da Rob Miller, l’avvocato difensore della polizia. Un uomo con molti scheletri nell’armadio ma decisamente scaltro nel mascherare le sue malefatte, come finirà per lui?