Stasera in tv 1 settembre, su Rete4 in seconda serata "E adesso sesso" di Carlo Vanzina: la trama

01 settembre 2020 a

a

a

Appuntamento con la commedia all'italiana di Carlo Vanzina in seconda serata su Rete4 martedì 1 settembre. A partire dalle 23,30 infatti andrà in onda "E adesso sesso", un film datato 2001 suddiviso in otto episodi ispirati vagamente a fatti di vita quotidiana. Si tratta di una commedia incentrata sul tema del sesso per come è vissuto dagli italiana, dal tradimento alla prostituzione fino al sesso virtuale. Nel cast Luigi Maria Burruano, Max Giusti, Ciro Esposito, Elena Russo, Sergio Solli, Virginie Marsan, Gianluca Gobbi, Antonello Fassari, Regina Bianchi, Alessio Modica, Tiziana Schiavarelli. Risate e equivoci assicurati in pieno stile Vanzina.