Stasera in tv 1 settembre, in seconda serata su Canale5 "Come ammazzare il capo...e vivere felici": la trama

01 settembre 2020 a

Commedia politicamente scorretta con cast d'eccezione in seconda serata su Canale5. Alle 23,50 infatti è in programma "Come ammazzare il capo...e vivere felici", per la regia di Seth Gordon. Il cast vede Donald Sutherland, Julie Bowen, Colin Farrell, Jamie Foxx, Jason Sudeikis, Ioan Gruffudd, P.J. Byrne, Jennifer Aniston, Jason Bateman, Lindsay Sloane, Kevin Spacey, Charlie Day, Bob Newhart. La storia ha come protagonisti tre amici: Nick Hendricks (Jason Bateman), Dale Arbus (Charlie Day) e Kurt Buckman (Jason Sudeikis). Tre capi: Dave Harken (Kevin Spacey), Julia Harris (Jennifer Aniston) e Bobby Pellit (Colin Farrell). I secondi, odiosi, vessano i primi, disperati. La disperazione porta a pensare cose che mai avresti valutato. Gli amici si trasformano in criminali. La missione: uccidere i loro superiori. Ma l'omicidio perfetto non prevede legami tra vittima e killer. Uniti verso un fine unico, ad ognuno viene affidato il compito dell'uccisione del capo di un altro... Gag a ripetizione e cast all star per una commedia cinica e politicamente scorretta. Il botteghino premia.