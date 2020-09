Belen Rodriguez sempre più hot, scatto in topless e fisico esplosivo: fan impazziti

01 settembre 2020 a

Incorreggibile Belen Rodriguez. La splendida showgirl argentina, incurante delle voci insistenti nei suoi confronti tra flirt veri o presunti che le sono stati attribuiti e la fine della storia con il marito Stefano De Martino, continua a infiammare il web con scatti a dir poco provocanti. L'ultimo pubblicato su Instagram è davvero esagerato e ritrae Belen mentre è immersa in piscina in topless, con fisico mozzafiato in bella vista.

Pioggia di like e commenti scatenati dei fan, letteralmente impazziti per lo scatto da urlo postato dalla showgirl, che proprio su Instagram conta poco meno di 10 milioni di followers.