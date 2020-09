Stasera in tv 1 settembre, su Canale5 c'è "Windstorm 3 - Ritorno alle origini": la trama

01 settembre 2020 a

Film tedesco in prima serata su Canale5 martedì 1 settembre. Alle 21,30 andrà in onda "Windstorm 3 - Ritorno alle origini“, sequel del film “Windstorm - Liberi nel vento” e “Contro ogni regola", entrambi andati in onda nei due lunedì scorsi sulla rete ammiraglia di Mediaset. Il film è diretto da Katja von Garnier e si ispira al romanzo “Ritorno a Kaltenbach” scritto da Carola Wimmer. La storia vede protagonista Mika e il cavallo Windstorm. Mika ha aperto un centro per cavalli, che sembra stia andando molto bene, sia in risultati che in popolarità. Questo nuovo lavoro però limita un po’ il suo essere, Mika è in sostanza una ragazza senza radici, oltre al fatto che non riesce a passare il tempo che vorrebbe insieme a Windstorm. Dopo aver litigato con la nonna, Mika va alla volta dell’Andalusia, da dove viene Windstorm, andrà lì per conoscere le origini del suo cavallo, nella speranza di trovare quel posto dei sogni in cui i cavalli possono vivere in libertà, liberi e felici.