Alessia Marcuzzi e il gossip dell'estate: "Io, De Martino e Belen: vi spiego come è andata"

Tra poco tornerà in tv con "Temptation Island" su Canale5 ma Alessia Marcuzzi in una intervista a "Chi" all'amico Alfonso Signorini è stata costretta a intervenire sul gossip dell'estate, vale a dire la voce di una relazione con Stefano De Martino che avrebbe mandato in frantumi il matrimonio tra il ballerino napoletano e Belen Rodriguez. I tre avevano subito smentito la "bomba" lanciata da Dagospia ma la conduttrice è tornata sulla vicenda anche perché in pochi hanno creduto alle loro parole. Ed è proprio questo aspetto ad aver dato più fastidio ad Alessia: "Sono un po’ infuriata con coloro che credevano al gossip anziché credere all’evidenza dei fatti ovvero che io e mio marito Paolo Calabresi siamo felici e contenti e che proprio in quei giorni eravamo in vacanza insieme - ha spiegato -. Mi stupisce che la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante”. Per ora dunque il matrimonio con Calabresi sembra andare a gonfie vele.