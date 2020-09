Lucia Javorcekova, scatto mozzafiato in bikini: la "Mozzarellona" manda in tilt il web

01 settembre 2020 a

Altra foto esagerata per Lucia Javorcekova. La modella slovacca ha letteralmente mandato in delirio i suoi followers con uno scatto mozzafiato: bikini da urlo e posa sensuale, con curve esplosive e perfette. I fano hanno apprezzato e lo hanno dimostrato con pioggia di like e commenti entusiasti.

Lucia Javorcekova è diventata famosissima anche in Italia qualche anno fa (anche) grazie alle Iene, che la ribattezzarono "Mozzarellona" per via delle sue forme che hanno sempre fatto impazzire il web. Ora la modella è diventata un'autentica icona dei social e su Instagram conta quasi due milioni di follower.