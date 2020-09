Stasera in tv martedì 1 settembre 2020, su Rai Premium "Atelier Fontana. Le sorelle della moda"

In prima serata la straordinaria vicenda delle tre sorelle

La vita e la carriera delle tre inimitabili sorelle Fontana che da una sartoria di provincia portano l’eleganza dell’Italian style in tutto il mondo. Le racconta la fiction “Atelier Fontana. Le sorelle della moda”, in onda oggi martedì 1 settembre alle 21.20 su Rai Premium (canale 25). In primo piano la loro storia, dagli esordi come sartine approdate a Roma alla fine degli anni Trenta, al faticoso avvio di un'attività in proprio negli anni difficili della guerra con l'occupazione tedesca, fino alla conquista del jet set internazionale ai tempi della Dolce Vita e all'avventura industriale, che le vedrà protagoniste della moda negli anni sessanta.

I volti delle tre sorelle sono di Alessandra Mastronardi nel ruolo di Micol, Anna Valle in quello della sorella maggiore Zoe e la piccola di casa Fontana, Giovanna, interpretata da Federica De Cola. La regia è di Riccardo Milani, nel cast anche Marco Bocci, Massimo Wertmuller, Piera Degli Esposti e Gianni Cavina.