Stasera in tv 1 settembre 2020. il film thriller "The Illusionist - L'illusionista" su Rai4: la trama

Il volto più misterioso e crudele dell’Europa della belle époque è il tema della serata di Rai4 di oggi martedì 1 settembre 2020. Si comincia alle 21.20 con il film “The Illusionist - L’illusionista”, il thriller “magico” diretto da Neil Burger e interpretato da Edward Norton e Paul Giamatti. È la storia di un illusionista che, dopo aver perso la sua amata, inizia a cercare un modo per mettersi in contatto con l’aldilà. La pellicola è seguita da “Murder Maps: Bluebeard - Henri Landru”, documentario in prima visione assoluta che ricostruisce insieme a un gruppo di esperti la misteriosa e cruenta storia dell’uxoricida conosciuto come Barbablù. La proposta si completa, ancora a seguire, con il film biografico “Houdini: L’ultimo mago”.