Stasera in tv martedì 1 settembre 2020, su Rai 3 il film Un profilo per due: trama

01 settembre 2020 a

Sarà "Un profilo per due", la divertente commedia romantica francese firmata da Stéphane Robelin nel 2017, con Pierre Richard, Yaniss Lespert e e Fanny Valette la proposta di prima serata di Rai3 di martedì 1 settembrte, alle 21.15.

Pierre è vedovo e anziano. Si è praticamente chiuso in casa da tempo, ancorato al ricordo dell'amata moglie e con una figlia che lo va a trovare e si occupa di lui. La donna gli regala un computer che non usa più e gli manda Alex, l'attuale compagno della figlia, per insegnargli i primi rudimenti di informatica pratica. Pierre impara così a navigare in rete e conosce Flora, una donna giovane e bella, che attrae con il suo romanticismo. Quando arriva però il momento dell'incontro comprende che non può essere lui a presentarsi e chiede ad Alex di andarci al suo posto.