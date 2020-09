Netflix, tutte le novità di settembre: ecco la programmazione

01 settembre 2020 a

Per Netflix si prospetta un autunno con numerose novità. Sui social sono stati annunciati i titoli di settembre e bisogna ammettere che le novità sono molte. Dopo il sequel di The Amazing Spider-Man e La partita (1 settembre), questa la programmazione: 3 settembre Il giovane Wallander; 4 settembre Away, Sto pensando di finirla qui e Changeling; 6 settembre Suicide Squad; 7 settembre My octopus teacher; 9 settembre The social dilemma; 10 settembre Julie and the phantoms.

Netflix, ufficiale: la quarta stagione di The crown dal 15 novembre. La regina Elisabetta, Lady Diana e le novità | Video

Ancora 11 settembre The duchess; 15 settembre The terminal; 16 settembre Baby e Le strade del male; 17 settembre Django Unchained; 18 settembre Ratched e Jurassic world: camp cretaceous; 22 settembre Jack Whitehall: travels with my father; 23 settembre Enola Holmes; 27 settembre Le regole del delitto perfetto.