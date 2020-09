Netflix, la nuova programmazione. Oggi primo settembre subito due super film

01 settembre 2020 a

Dal Giovane wallander a The Terminal, da Django Unchained e Enola Holmes, da Suicide Squad a Le regole del delitto perfetto (stagione 5). Netflix annuncia un settembre pieno di novità ed ufficializza sui social la programmazione del mese che darà il benvenuto all'autunno. Si comincia oggi con The Amazing Spider-Man 2 e La partita. Due film uno più atteso dell'altro. Il primo, che ha come protagonista l'Uomo Ragno, è il sequel di The Amazing Spider-Man del 2012 con Peter Parker che continua la sua ricerca sul passato dei genitori. La partita, invece, è un film di Francesco Carnesecchi sul calcio di periferia, considerato una vera e propria chicca del cinema italiano.