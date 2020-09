Beautiful, anticipazioni della soap dal 7 al 12 settembre 2020: Thomas e Hope decidono di sposarsi

01 settembre 2020 a

a

a

Arrivano le anticipazioni della soap Beautiful in onda su Canale 5 alle ore 13.45. Riguardano gli episodi in onda da lunedì 7 settembre a sabato 12 settembre, Svelano che Thomas e Hope decidono di sposarsi subito. Liam, Brooke e Steffy tenteranno di opporsi ma senza successo. Hope è decisa a dare una famiglia unita al piccolo Douglas. Andiamo per ordine.

Lunedì 7 settembre

Wyatt organizza una cena a sorpresa per Flo, durante la quale la bacia teneramente. Sally li sorprende mentre si baciano e non può fare a meno di provare una grande tristezza. La donna, infatti, ricorda quando Wyatt dedicava quelle attenzioni a lei e ripensa ai tanti bei momenti passati insieme.

Martedì 8 settembre

Ridge e Steffy cercano di tranquillizzare Brooke e Liam, entrambi molto preoccupati all'idea che Hope possa decidere di convolare a nozze con Thomas. Hope, intanto, si prende del tempo per meditare sulla proposta di matrimonio di Thomas. L'idea di dare di nuovo una famiglia a Douglas, però, la riempie di gioia.

Mercoledì 9 settembre

Thomas e Hope hanno preso la loro decisione. Non vogliono più aspettare. Diventeranno marito e moglie il giorno successivo. Hope ha scelto di fare questo passo per amore del piccolo Douglas. Inutile dire che il loro annuncio lascerà tutti spiazzati. In particolare, Brooke e Liam che ritengono che Thomas non sia affatto l'uomo giusto per Hope.

Giovedì 10 settembre

Si mette subito in moto la macchina dei preparativi per il matrimonio di Hope e Thomas. Liam si sente in colpa. Ritiene che sia lui il responsabile della scelta di Hope. Se fosse rimasto al suo fianco, non sarebbe finita tra le braccia di Thomas. Brooke, intanto, è avvilita e non sa più come fare perché le nozze non vengano celebrate.

Venerdì 11 settembre

Hope, in realtà, sta vivendo un momento di profonda crisi. La donna sa di non essere innamorata di Thomas. Tuttavia, ritiene fondamentale dare una stabilità a Douglas che si è tanto affezionato a lei. Così, decide di non lasciare Thomas per amore di Douglas.

Sabato 12 settembre

Nessuno è d'accordo con la decisione di Hope. Sorprende la posizione di Steffy, che esattamente come Brooke e Liam cerca disperatamente di convincere Hope a non fare questo passo. Sembra essere troppo tardi. È tutto pronto per il fatidico sì.