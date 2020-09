Diletta Leotta saluta la sua Sicilia: "Mi hai fatto compagnia ma adesso devo ripartire" | FOTO

01 settembre 2020 a

"Ciao mare, anche quest'estate mi hai fatto compagnia ma adesso devo ripartire". Questa la frase con la quale Diletta Leotta ha accompagnato l'ultima foto pubblicata su Instagram. Uno scatto in cui è appare come al solito bellissima con indosso un vestitino nero che lascia intravedere le sue forme perfette.

Per la conduttrice di Dazn infatti è ormai tempo di lasciare la sua Sicilia e tornare nella sua seconda casa. Il 19 settembre inizia la nuova stagione calcistica di Serie A e per Diletta è arrivato il momento di cominciare a prepararsi. Non è stata una estate semplicissima per la Leotta, che ha dovuto affrontare anche la fine della storia con il fidanzato Daniele Scardina. Poi si è rilassata nella sua Sicilia, ora tuttavia è arrivato il momento di tornare al lavoro.