Elettra Lamborghini contro i leoni da tastiera: "Il Coronavirus vi ha trasformato in serpi"

“Il Coronavirus vi ha trasformato in delle serpi”. Queste le parole che Elettra Lamborghini ha rivolto agli hater su Instagram, dopo aver letto i commenti sotto a una foto della cantante a Gardaland, in cui veniva accusata di non aver avuto il rispetto delle norme anti Covid: "Irresponsabile", l'accusa più frequente.

E così Elettra ha deciso di rispondere: "Che nessuno si permetta di dire niente. Sto registrando un programma, ho avuto per tutto tempo la mascherina. A tutte le persone che lavorano nel programma hanno fatto il tampone e non ho fatto foto con nessun fan”, ha precisato la Lamborghini, che tra una settimana si sposerà con il dj Afrojack. L'evento è previsto il 6 settembre al lago di Como.