L'ora della verità, come finisce la serie tv di Canale 5: anticipazioni terza puntata domenica 6 settembre 2020

La resa dei conti

31 agosto 2020 a

a

a

L'ora della verità, la serie tv ambientata in Corsica in onda su Canale 5 in prima serata (ore 21.20), vedrà domenica 6 settembre, la terza e ultima puntata. Attesa per il settimo e l'ottavo episodio. Palma riuscirà a liberarsi e a scappare dalla prigionia durata venticinque anni, ma accecata dalla luce del sole precipiterà in un burrone.

L'ora della verità, anticipazioni 31 agosto: Clotilde fa riesumare il corpo di Palma, cosa dice il Dna

Veniamo al dettaglio delle anticipazioni. Nel settimo episodio Clotilde riesce a fare scarcerare Orsu. L'uomo, allora, le rivela il luogo in cui Palma è tenuta segregata e la porta da lei. Cervone sarà pronto a tutto pur di fermarla, incluso portarle via Valentine. Quando, infatti, Clotilde va a prendere la figlia dai nonni, non la trova. Palma riesce finalmente a liberarsi e a uscire dal covo. Accecata dal sole cade in un burrone. Nell'ottavo e ultimo episodio, gli spettatori assisteranno alla resa dei conti. Chi ha tenuto segregata una donna per venticinque anni basandosi solo su false convinzioni, dovrà pagare.