Ballando con le stelle, Milly Carlucci: "Tutti negativi al Coronavirus". Ok anche Peron e Scardina | VIDEO

31 agosto 2020

"Amici carissimi, la parola più bella di questa settimane è: ne-ga-ti-vo! Che è il risultato del nostro tampone di oggi lunedì 31 agosto: siamo tutti negativi". Lo annuncia Milly Carlucci in un nuovo video pubblicato sul profilo Instagram e Facebook di "Ballando con le stelle", il cui ritorno è previsto su Rai1 il 12 settembre.

"Davvero una grande bellissima notizia e quindi teniamoci in contatto per ulteriori sviluppi su Ballando con le stelle", ha aggiunto la conduttrice. Nei giorni scorsi erano risultati positivi al Coronavirus sia il ballerino Samuel Peron che il pugile Daniele "Toretto" Scardina, tra le altre cose ex fidanzato di Diletta Leotta. La prima puntata dello show di Rai1 dovrebbe andare in onda il prossimo 12 settembre.