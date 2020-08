L'ora della verità, anticipazioni 31 agosto: Clotilde fa riesumare il corpo di Palma, cosa dice il Dna

I tre episodi in onda su canale 5 stasera

31 agosto 2020 a

a

a

Su Canale 5, in prima serata stasera, lunedì 31 agosto 2020, secondo appuntamento - in onda tre nuovi episodi, quarto quinto e sesto - de L’ora della verità in prima Tv assoluta. Si tratta di una serie tv girata in Corsica. Le anticipazioni

EPISODIO 4 La famiglia di Palma viene minacciata ancora una volta, mentre Cassanu viene rilasciato dal carcere. Incontra poi Basile per stabilire un accordo: riporterà Paul e Salomé in Corsica, se rinuncerà a costruire l’hotel. Nel presente, Clotilde inizia a temere che qualcuno possa fare del male alla sua famiglia.

EPISODIO 5 Palma continua a tenersi lontana da Natale, nonostante provi attrazione nei suoi confronti. Paul invece viene costretto da Salomé a dormire ancora una volta con lei. Il bambino che si trova in casa sua è del marito di Palma? Nel presente, le indagini di Clotilde la portano di nuovo fino a Orsu.

Caterina Murino, chi è l'attrice che interpreta Palma nell'ora della verità su Canale 5. Il post per i fan

EPISODIO 6 Paul confessa la verità alla moglie: l’ha tradita ancora una volta con Salomé. Clotilde invece inizia a provare dei sentimenti per Natale. Nel presente, il corpo di Palma viene riesumato e l’analisi del DNA conferma che si tratta della donna. Il principale sospettato sarà ancora una volta Orsu.