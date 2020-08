"Passato e Presente" 1 settembre 2020, ritratto di Edda Ciano su Rai3

Con Paolo Mieli e il professor Francesco Perfetti

31 agosto 2020 a

a

a

Appuntamento con la storia in tv. I fascisti la chiamavano eccellenza, “l'eminenza grigia” del regime, ma Edda Ciano Mussolini non è che la figlia del Duce, senza marchi ufficiali che non siano quelli dell'uniforme da crocerossina.

Un personaggio che il professor Francesco Perfetti e Paolo Mieli raccontano a “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda martedì 1 settembre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Edda nasce a Forlì il primo settembre 1910 ed è registrata all'anagrafe con l'indicazione di “N.N.” al posto del nome materno. Edda non è una bimba qualunque, ma la figlia di Benito Mussolini, definita dalle cronache dell’epoca un “maschiaccio ribelle”. Edda è una fascista convinta, una madre severa e la moglie del ministro degli Esteri: Galeazzo Ciano, il delfino di suo padre. A Galeazzo è legata da una sorta di sodalizio per la vita, che la indurrà a difenderlo contro tutti fino alla fine. Il 25 luglio 1943, Ciano insieme ad altri gerarchi, aderisce all'ordine del Giorno Grandi, che approvato dal Gran Consiglio del Fascismo, vede la fine di Mussolini, un'azione che gli costerà l'accusa di alto tradimento e che segnerà l'inizio del dramma personale di Edda. Caduto il fascismo Ciano è arrestato, rispedito in Italia e incarcerato nella prigione degli Scalzi a Verona. Edda cerca invano di salvargli la vita. Fascista fino alla fine dei suoi giorni, condurrà una vita riservata fino alla morte, a Roma, il 9 aprile del 1995.