Miss Mamma 2020, Anastasia Sole madre di tre figli lascia tutti senza fiato

"Una emozione incredibile", dice la vincitrice

31 agosto 2020

«Ancora stento a crederci. Faccio fatica a pensare sia vero. E' stato del tutto inaspettato e l’emozione è incredibile».

A dirlo all’AdnKronos è Anastasia Sole, 39enne insegnante di Mesoraca (Kr) e vincitrice, fra 16 finaliste, del concorso di bellezza «Miss Mamma italiana 2020», giunto alla sua 27esima edizione. L’evento che ha portato all’incoronazione di Anastasia Sole, madre di tre figli, e che è riservato alle mamme con età compresa fra i 25 ed i 45 anni, si è svolto a Gatteo (Forlì-Cesena). «Era la prima volta che partecipavo - afferma Sole -, è andata bene, ma non me l’aspettavo perché le mamme finaliste erano tutte belle. Il primo a complimentarsi con me è stato mio marito, che mi attendeva sotto il palco». All’AdnKronos, infine, Sole dice: «Sono felicissima di rappresentare le mamme italiane, ma soprattutto quelle calabresi».