Gemma Galgani, il ritocchino della dama di Uomini e Donne che scatena il web

31 agosto 2020 a

a

a

Gemma Galgani, dama di Uomini e Donne, ancora al centro dell'attenzione. Non per la storia con Nicola Vivarelli, il tronista anche se lui pare entrarci un po' in questa storia.

Ho fatto il lifting”, questa è stata la dichiarazione Gemma Galgani che ha aperto le registrazioni della nuova edizione del programma di Canale 5. Le anticipazioni del Vicolodellenews, hanno svelato un segreto per fare una sorpresa a Nicola.

Sempre secondo le talpe del Vicolo, la Galgani sembrerebbe aver voluto correggere le rughe sui punti più esposti: collo e viso.

UeD, Nicola Vivarelli e la relazione con Gemma Galgani: "Vorrei fosse qui con me, la invito ma non viene" | Video

Vedremo una nuova Gemma, più ‘giovane’ e con meno rughe nella nuove puntate in onda da lunedì prossimo. E aspettandole, il web si scatena.